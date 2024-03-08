الخليج اليوم .. خطاب حال الاتحاد.. بايدن: أصدرت أوامر بضرب الحوثي للدفاع عن قواتنا بالمنطقة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه أصدر أوامره بشن ضربات ضد الحوثيين في اليمن لإضعاف قدراتهم والدفاع عن القوات الأميركية بالمنطقة.

وقال بايدن في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس بمجلسيه: "لهذا السبب أنشأت تحالفا يتكون من أكثر من 12 دولة للدفاع عن الشحن الدولي وحرية الملاحة في البحر الأحمر".

وقال إن "تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط يعني أيضا احتواء التهديد الذي تمثله إيران".

ومضى قائلا: "بوصفي القائد الأعلى للجيش لن أتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية شعبنا وأفراد جيشنا".

هذا وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات جديدة ضد اثنين من مالكي سفن وناقلتي نفط ساهموا بشحن سلع لصالح شبكة مالية للحوثيين في إيران، ما يمكن الجماعة من مواصلة الهجمات على التجارة البحرية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويتجه الكونغرس لتجديد تفويض إدارة الرئيس جو بايدن باستخدام القوة العسكرية بمواصلة الغارات الجوية ضد جماعة الحوثي، بعد الثاني عشر من مارس الجاري. وقال السيناتور الديمقراطي كريستوفر ميرفي إنه يمكن للكونغرس منح إدارة بايدن تفويضا لمدة محدودة، وإنه سيطرح هذا الملف في الأيام القادمة.

هذا التوجه وفق أعضاء في المجلس، يأتي مع اقتراب انتهاء موعد التفويض الحالي، وذلك في الثاني عشر من مارس الجاري.

وفي 12 مارس، حيث ستكون إدارة بايدن أمام خيارين إما الحصول على تفويض من الكونغرس أو استغلال الرئيس سلطته لمد التفويض الحالي 30 يوما إضافية.

وقد توعّدت الولايات المتحدة "بمحاسبة" الحوثيين في اليمن على ضربة استهدفت ناقلة البضائع "أم في ترو كونفيدينس" وأسفرت عن سقوط 3 قتلى، وهم أول 3 أشخاص تودي هجمات الحوثيين على السفن بحياتهم.