الخليج اليوم .. الخارجية والثقافة توقعان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في المشاريع الإستراتيجية

وقعت وزارتا الخارجية والثقافة مذكرتا تفاهم للتعاون المشترك في المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بـ "القطاع الثقافي"، لتعزيز التعاون المشترك في القطاع، واستمرار رفع مستوى التنسيق القائم بينهما في مختلف المجالات، فضلاً عن تعاونهما الوثيق في تفعيل مسار التبادل الثقافي الدولي باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية المملكة.

المذكرة ترسخ مكانة الثقافة والتراث الوطني ترسخ مذكرة التفاهم مكانة الثقافة والتراث الوطني، إذ توائم بين الجهات الحكومية فيما يخص القطاع الثقافي السعودي، وتكثيف حضور القوة الناعمة السعودية في الخارج، إذ وقعها الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، في مقر وزارة الخارجية بالرياض.

المذكرة التي جرى توقيعها تفعل مسار التبادل الثقافي الدولي باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة.