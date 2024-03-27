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العدوان مستمر.. ارتفاع حصيلة ضحايا قطاع غزة إلى 32490 شهيدًا

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واس- القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 173 على التوالي إلى 32490 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 74889 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 76 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 102 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

خان يونس

وأجبر الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء، جميع الكوادر الصحية والمرضى على مغادرة مستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد أيام من القصف والحصار أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن المرضى والجرحى الذين أجبرهم الاحتلال على مغادرة مستشفى الأمل، هم في وضع صحي حرج، وقد وصلوا لمستشفى الأوروبي جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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