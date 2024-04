شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان مستمر.. ارتفاع حصيلة ضحايا قطاع غزة إلى 32490 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

خان يونس

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي عن رفضها لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة #اليوم | @GCCSG



للمزيد: https://t.co/71cP0tPo6e pic.twitter.com/A8hUQQnaxy — صحيفة اليوم (@alyaum) March 27, 2024

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 173 على التوالي إلى 32490 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 74889 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 76 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 102 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.وأجبر الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء، جميع الكوادر الصحية والمرضى على مغادرة مستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد أيام من القصف والحصار أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن المرضى والجرحى الذين أجبرهم الاحتلال على مغادرة مستشفى الأمل، هم في وضع صحي حرج، وقد وصلوا لمستشفى الأوروبي جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.