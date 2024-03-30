الخليج اليوم .. السعودية.. ظهور حيوان مفترس في مدينة العارضة بجازان يثير تفاعلا (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عرض مقطع فيديو متداول في السعودية ظهور قط الوشق، وهو حيوان بري من فصيلة السنوريات، في أحد شوارع مدينة العارضة بمنطقة جازان، وهو يتجول في منطقة سكنية، ما أثار تفاعلا.

وأبان الفيديو القط بحجمه الكبير الذي يشبه حجم الكلب، مما أثار دهشة وفضول سكان المنطقة.

وتفاعل عدد من النشطاء مع هذا المشهد، معربين عن دهشتهم من تواجد حيوان بري مثل الوشق في منطقة سكنية، حيث علق أحدهم قائلا: "الوشق.. مفترس وخطير جدا.."، وأضاف آخر: "هذا أحد أنواع القطط البرية، وهذا النوع شرس ومتوحش بشكل كبير خاصة اذا كان لديه قطط صغيرة يعتني بها".

ويعيش قط الوشق في المناطق الجبلية والوديان والسهول المفتوحة، ويتمتع بقدرة على السير لمسافات طويلة بحثا عن الغذاء.

وهو يُعرف بمهارته في الصيد، حيث يفترس الحيوانات الصغيرة مثل الأرانب والقوارض.