في يومه الـ 178.. إحصائية جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

اعتقالات الضفة الغربية

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 178 على التوالي إلى 32.845 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 75.393 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 63 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 94 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.من ناحية أخرى، وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 7920 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأشارت الهيئة الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 22 اليوم في الضفة الغربية بينهم أربع نساء وأسرى محررون، لافتة أن معظم الاعتقالات تركزت في القدس التي تشهد تصاعداً في عمليات الاعتقال خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن الاحتلال دمر ممتلكات ومنازل عائلات المعتقلين.