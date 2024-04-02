شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الكورى الجنوبى: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الكوري الجنوبي، صباح اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد النوع في اتجاه بحر اليابان.



وقالت رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنها تقوم بتحليل مدى الطيران للصاروخ الكوري الشمالي وقدراته الأخرى.



يأتي أحدث إطلاق لصاروخ باليستي بعد مرور 15 يوما على قيام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون بالإشراف على تدريبات لإطلاق النار تشمل قاذفات صواريخ متعددة الصاروخ في منطقة غرب البلاد.

وجاءت مناورات كوريا الشمالية في الوقت الذي تختتم فيه التدريبات السنوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الخميس.



والتدريبات المعروفة باسم مناورات "درع الحرية" هي الأولى التي تجرى منذ أن ألغت بيونج يانج، في نوفمبر الماضي، اتفاقا عسكريا بين الكوريتين أبرم، عام 2018، كان يهدف إلى تهدئة التوترات.



وتندد كوريا الشمالية بمثل هذه التدريبات العسكرية باعتبارها تدريبات على الحرب، في حين تقول سيئول إنها لأغراض دفاعية بحتة.