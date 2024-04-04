الخليج اليوم .. بحث الوضع في البحر الأحمر وتؤامة مدينة عدن مع سانت ماولو الفرنسية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

التقى سفير اليمن في باريس، د. رياض ياسين الخميس السيدة آنا جريلو، مديرة دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية وذلك لمناقشة عدد من القضايا ذات

الاهتمام المشترك.

خلال هذا اللقاء، تم استعراض الأوضاع الراهنة في اليمن والتحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها جراء استمرار انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، وعدم امتثالها لدعوات

السلام والإيقاف الفوري للحرب.

كما ناقشا الجانبان الأحداث الجارية في البحر الأحمر، والتهديدات التي تشكلها المليشيات الإرهابية على الملاحة البحرية واستقرار المنطقة.

من جهته، أكد السفير على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي مع حكومة اليمن لوقف هذا الانقلاب واستعادة السيطرة على جميع المنافذ البحرية والبرية والجوية في اليمن.

ومن جهة أخرى، ناقش السفير مع السيدة جريلو إمكانية توقيع اتفاقية توأمة بين مدينتي عدن وسانت ماولو، مما يعزز التعاون بين البلدين في مجالات متعددة ويعكس التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية في المستقبل.