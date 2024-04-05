الخليج اليوم .. اليمن.. إعادة تشغيل مطار المخا رسمياً وفتحه أمام الرحلات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، رسمياً الخميس، افتتاح مطار المخا بمحافظة تعز، جنوبي غرب البلاد، أمام الرحلات المغادرة والواصلة بعد استكمال كافة التجهيزات اللازمة.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بعدن، في بيان، إنها أصدرت تعميماً بشأن جاهزية مطار المخا على الساحل الغربي بمحافظة تعز، وإعلان وفتحه وتشغيله (استقبال وترحيل الرحلات)، كمطار من فئة G، وذلك من الشروق إلى الغروب كمرحلة أولى، ابتداء من اليوم الجمعة 5 أبريل 2024.

ودعت الهيئة جميع شركات الطيران والمنظمات الدولية التي تشغل رحلاتها في اليمن إلى الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مطار المخا، بعد أن أصبح بكامل الجاهزية الفنية والإدارية، كما تم تحديد رمز دولي للمطار معتمد من منظمة الطيران المدني الدولي بـ(OYMK).

وأشارت إلى أن هذا الإعلان يأتي في أعقاب استكمال كافة التجهيزات في المطار تحت إشراف ومتابعة وزارة النقل والهيئة وإداراتها الفنية المختصة وبفضل جهود إدارة المطار.