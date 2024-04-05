الخليج اليوم .. انتخابات مجلس الأمة الكويتي.. 8 وجوه جديدة وعودة 3 من المجالس السابقة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

شهدت انتخابات مجلس الامة الكويتي نسبة تغيير نحو 22 %، وذلك بدخول 8 وجوه جديدة ، وعودة 3 من المجالس السابقة بينما بلغت نسبة المشاركة أكثر من 62 %.

وأسفرت النتائج النهائية الرسمية لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن تصدر النائب أسامة الزيد في الدائرة الأولى بـ 4936 صوتاً، فيما جاء أولا في الدائرة الثانية النائب مرزوق الغانم بـ 8295 صوتاً، وجاء النائب د.عبدالكريم الكندري في صدارة الفائزين في الدائرة الثالثة بـ 9428 صوتا، وحلّ في المركز الأول في الدائرة الرابعة النائب شعيب المويزري بـ 15663 صوتاً، فيما جاء في صدارة الدائرة الخامسة النائب فهد فلاح بن جامع بـ 16469 صوتاً

يما احتفظت النائبة د.جنان بوشهري بمقعدها في الدائرة الثالثة بعد أن حصدت 4986 صوتا وحلت بالمركز التاسع. وجاءت نسبة التغيير في مجلس 2024 مقارنة بالمجلس السابق 22%، حيث دخل مجلس 2024 ثمانية نواب جدد وعاد ٣ نواب من مجالس سابقة، وجاءت نسبة اقتراع الناخبين 62.1% وفق ما أعلنته وزارة الإعلام.

احتفظ 39 نائباً بمناصيهم ، وكانت الدائرة الأولى الأكثر تغييراً، إذ بلغت نسبته فيها 40 %، وجاء ذلك بدخول 3 وجوه جديدة، نتيجة عدم ترشح نوابها السابقين بمجلس 2023، أما الدائرة الرابعة، والتي شهدت عودة النائب السابق عبيد الوسمي، فقد بلغت نسبة التغيير فيها 20 %، في حين هبت عاصفة التغيير على «الخامسة» بتغيير 3 مقاعد، لكن المفاجئ فيها خروج النائب السابق د. محمد الحويلة، الذي كان يشغل عضوية مجلس الأمة منذ مجلس 2008 .

وبعث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، برقيات تهنئة للفائزين بانتخابات مجلس الأمة 2024، والتي تعتبر الأولى بعد توليه مقاليد الحكم في البلاد نهاية العام الماضي.

وعبر أمير الكويت عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاها المواطنون بانتخابهم الفائزين بعضوية مجلس الأمة، داعيا الفائزين بالتوفيق لتحمل هذه المسؤولية الجسيمة لخدمة الوطن العزيز والإسهام في رقيه وتطوره ورفعة شأنه.".كما عبر عن بالغ تقديره وخالص ثنائه لأعضاء اللجنة القضائية الاستشارية المشرفة على سير الانتخابات وعلى جهودهم المقدرة التي يسرت الانتخابات بكل كفاءة وشفافية.

وأشاد بما تحلى به المواطنون الكويتيون من حس وطني تجسد بمشاركتهم الفاعلة في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات وما أبدوه من التزام بالإرشادات أسهمت في تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة .

وأعلنت وزارة الإعلام الكويتية أن نسبة التصويت في انتخابات مجلس الأمة 2024 في جميع الدوائر تجاوزت 62 %، كاشفة أن عدد من أدلوا بأصواتهم بلغ 518 ألفا و 365 ناخباً.