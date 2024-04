شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم الاحتلال متواصلة.. انتشال 20 شهيدًا في مدينة خان يونس والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن الطواقم الطبية انتشلت حتى الآن 20 شهيدًا من شوارع وأحياء مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وذلك بعد تراجع قوات الاحتلال الإسرائيلي من المحاور الرئيسية في المدينة، مما كشف عن حجم الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اجتياحها للمدينة.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن كارثة صحية ضربت مدينة خان يونس في ظل عدم القدرة على انتشال العشرات من الشهداء من تحت ركام المنازل المدمرة، لافتًا النظر إلى صعوبة التعرف على هويات الشهداء بسبب تحلل جثامينهم نتيجة طول مدة استشهادهم, ورفض الاحتلال انتشال جثامينهم لدفنهم. وأكد الهلال الأحمر وجود العديد من الشهداء لم يتم انتشالهم في ظل عدم توفر الامكانيات اللازمة من معدات وآلات حفر لانتشال الشهداء من تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة.