الخليج اليوم .. الكويتية توقف عرض مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" وتتخذ إجراءات "قاسية" بحق صناعه والممثلين فيه

الرياض - كتب موسى القحطاني - الكويتية توقف عرض مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" وتتخذ إجراءات "قاسية" بحق صناعه والممثلين فيه الثلاثاء ، ٠٩ ابريل ٢٠٢٤

"أ ف ب": إسرائيل تستعد لعمليات عسكرية في رفح الثلاثاء ، ٠٩ ابريل ٢٠٢٤

الكويت: محاكمة 12 طالبا في الثانوية لصلتهم بتنظيم "داعش" والترويج للانضمام إليه الثلاثاء ، ٠٩ ابريل ٢٠٢٤

وزير الخارجية السعودي يستعرض تطورات الأوضاع في غزة مع غوتيريش الثلاثاء ، ٠٩ ابريل ٢٠٢٤

ملك البحرين يصدر عفوا عن مئات السجناء الثلاثاء ، ٠٩ ابريل ٢٠٢٤

بعد مسقط.. عبد اللهيان يتوجه إلى دمشق الاثنين ، ٠٨ ابريل ٢٠٢٤

أنشيلوتي: ريال مدريد افتقد "الشجاعة".. وغوارديولا "لا يزعجني" الاثنين ، ٠٨ ابريل ٢٠٢٤

الإمارات.. طائرة كسوة العيد لأبناء غزة تصل العريش الاثنين ، ٠٨ ابريل ٢٠٢٤

اتحاد جدة يهزم الوحدة ويبلغ نهائي السوبر السعودي الاثنين ، ٠٨ ابريل ٢٠٢٤

ليونيل ميسي.. من بين المتهمين بالتهرب الضريبي في فضيحة "أوراق بنما" الاثنين ، ٠٨ ابريل ٢٠٢٤

بعد مهلة واشنطن.. حماس: المقترح الإسرائيلي مرفوض الاثنين ، ٠٨ ابريل ٢٠٢٤