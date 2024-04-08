الخليج اليوم .. الكويتية توقف عرض مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" وتتخذ إجراءات "قاسية" بحق صناعه والممثلين فيه

الرياض - كتب موسى القحطاني - الكويتية توقف عرض مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" وتتخذ إجراءات "قاسية" بحق صناعه والممثلين فيه الثلاثاء ، ٠٩ ابريل ٢٠٢٤
"أ ف ب": إسرائيل تستعد لعمليات عسكرية في رفح الثلاثاء ، ٠٩ ابريل ٢٠٢٤
الكويت: محاكمة 12 طالبا في الثانوية لصلتهم بتنظيم "داعش" والترويج للانضمام إليه الثلاثاء ، ٠٩ ابريل ٢٠٢٤
وزير الخارجية السعودي يستعرض تطورات الأوضاع في غزة مع غوتيريش الثلاثاء ، ٠٩ ابريل ٢٠٢٤
ملك البحرين يصدر عفوا عن مئات السجناء الثلاثاء ، ٠٩ ابريل ٢٠٢٤
بعد مسقط.. عبد اللهيان يتوجه إلى دمشق الاثنين ، ٠٨ ابريل ٢٠٢٤
أنشيلوتي: ريال مدريد افتقد "الشجاعة".. وغوارديولا "لا يزعجني" الاثنين ، ٠٨ ابريل ٢٠٢٤
الإمارات.. طائرة كسوة العيد لأبناء غزة تصل العريش الاثنين ، ٠٨ ابريل ٢٠٢٤
اتحاد جدة يهزم الوحدة ويبلغ نهائي السوبر السعودي الاثنين ، ٠٨ ابريل ٢٠٢٤
ليونيل ميسي.. من بين المتهمين بالتهرب الضريبي في فضيحة "أوراق بنما" الاثنين ، ٠٨ ابريل ٢٠٢٤
بعد مهلة واشنطن.. حماس: المقترح الإسرائيلي مرفوض الاثنين ، ٠٨ ابريل ٢٠٢٤
مقتل مسؤول في القوات اللبنانية.. ونقل جثته إلى سوريا الاثنين ، ٠٨ ابريل ٢٠٢٤