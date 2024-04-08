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الخليج اليوم .. الكويتية توقف عرض مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" وتتخذ إجراءات "قاسية" بحق صناعه والممثلين فيه

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الرياض - كتب موسى القحطاني - الكويتية توقف عرض مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" وتتخذ إجراءات "قاسية" بحق صناعه والممثلين فيه الثلاثاء ، ٠٩ ابريل ٢٠٢٤

"أ ف ب": إسرائيل تستعد لعمليات عسكرية في رفح الثلاثاء ، ٠٩ ابريل ٢٠٢٤

الكويت: محاكمة 12 طالبا في الثانوية لصلتهم بتنظيم "داعش" والترويج للانضمام إليه الثلاثاء ، ٠٩ ابريل ٢٠٢٤

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بعد مهلة واشنطن.. حماس: المقترح الإسرائيلي مرفوض الاثنين ، ٠٨ ابريل ٢٠٢٤

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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