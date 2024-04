شكرا لقرائتكم خبر عن 190 يومًا من العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 33686 والان نبدء بالتفاصيل

مدينة دير البلح

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 190 على التوالي إلى 33686 شهيداً، والجرحى إلى نحو 76309 جرحى؛ معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 52 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، فيما أصيب 95 آخرون بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأعلن مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح أن عشرات الشهداء وصلوا للمستشفى ولم يتم التعرف على هوياتهم، استشهدوا خلال الساعات الماضية في العدوان الإسرائيلي المستمر على مخيم النصيرات وسط القطاع، الذي تتوغل فيه الدبابات الإسرائيلية وسط قصف جوي ومدفعي مكثف.وأشار إلى وصول عشرة شهداء تم العثور على جثامينهم في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.في سياق متصل واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمنازل سكنية في مختلف أنحاء قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.