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190 يومًا من العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 33686

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واس- القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 190 على التوالي إلى 33686 شهيداً، والجرحى إلى نحو 76309 جرحى؛ معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 52 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، فيما أصيب 95 آخرون بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

مدينة دير البلح

وأعلن مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح أن عشرات الشهداء وصلوا للمستشفى ولم يتم التعرف على هوياتهم، استشهدوا خلال الساعات الماضية في العدوان الإسرائيلي المستمر على مخيم النصيرات وسط القطاع، الذي تتوغل فيه الدبابات الإسرائيلية وسط قصف جوي ومدفعي مكثف.
وأشار إلى وصول عشرة شهداء تم العثور على جثامينهم في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
في سياق متصل واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمنازل سكنية في مختلف أنحاء قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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