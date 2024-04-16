الخليج اليوم .. سفارة السعودية في عُمان تحذر والرياض والشرقية تحت تأثير المنخفض الجوي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

حذرت سفارة السعودية في مسقط مواطنيها بتوخي الحيطة والحذر مع ذروة الحالة المناخية التي ستتسبب برياح قوية وأمطار غزيرة على مناطق سلطة عمان.

وقالت في حسابها عبر منصة إكس: تشير تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بهيئة الطيران المدني إلى أنّ ذروة الحالة الجوية التي تتأثر بها سلطنة عُمان ستكون يوم غدٍ الثلاثاء 16/4/2024م، لذا تهيب سفارة المملكة العربية السعودية بكافة مواطنيها المتواجدين في سلطنة عُمان بضرورة توخي الحيطة والحذر.

وعلى الصعيد ذاته، ذكر لـ"العربية.نت" المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في السعودية حسين القحطاني، أن أجواء السعودية ستتأثر بالمنخفض الجوي، مسبباً هطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة، وخصوصاً على المنطقة الشرقية والأجزاء الواقعة بين منطقتي الشرقية والرياض، ويمتد تأثيره على دولة الإمارات وسلطنة عمان يومي الثلاثاء والاربعاء.

إلى ذلك، علقت إدارات التعليم في الرياض والشرقية والأحساء، الدراسة الحضورية، غداً الثلاثاء؛ وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، مؤكدين أن الدوام الدراسي اليوم سيكون عن بُعد عبر "منصة مدرستي" لجميع الطلاب والطالبات.