شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى يدعو لتشكيل لجنة لزيارة سجون الاحتلال ورصد الانتهاكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا البرلمان العربي، لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية؛ لزيارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، والوقوف على الانتهاكات الجسيمة وغير الإنسانية، التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون داخلها.

وطالب البرلمان العربي في بيان بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم 17 أبريل من كل عام المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإقليمية والحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ببلورة تحرك دولي جاد من أجل الضغط على الاحتلال وإلزامه بالإفراج الفوري عن هؤلاء الأسرى الأبرياء، وإلزامه باحترام وتطبيق القانون الدولي وتوفير الحماية اللازمة لهم وفق اتفاقية جنيف الرابعة، محملًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين.

وأشار إلى أن يوم الأسير يأتي هذا العام مواكبا للتصعيد الخطير الذي ينتهجه الاحتلال بالعدوان الغاشم على غزة وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، وتصعيد حكومة اليمين المتطرفة ضد الأسرى الفلسطينيين، في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر 2023 أكثر من 9 آلاف معتقل، ضارباً بالاتفاقيات والقوانين الدولية عرض الحائط، وسط صمت المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكناً لمنع هذه الممارسات العدوانية والإجرامية عن الشعب الفلسطيني الأعزل.

وجدد البرلمان العربي، تضامنه التام مع الأسرى الفلسطينيين، موجهاً لهم تحية إجلال وتقدير للتضحيات الغالية التي يقومون بها وصمودهم البطولي من أجل نيل حريتهم والدفاع عن قضيتهم العادلة وبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.