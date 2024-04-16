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سقوط 15 صاروخًا على الأقل من لبنان على شمال إسرائيل

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم /الثلاثاء/، إن 15 صاروخا على الأقل أطلقوا من لبنان سقطوا في شمال إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن 9 صواريخ سقطت في أماكن مفتوحة في منطقة ميرون في شمال إسرائيل، دون أن تسفر عن إصابات.

وسقطت 6 صواريخ على الأقل في كريات شمونة في الشمال أيضًا، فيما دوت صفارات الإنذار من الصواريخ في الجليل الغربي، حسب الصحيفة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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