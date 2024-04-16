شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 15 صاروخًا على الأقل من لبنان على شمال إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم /الثلاثاء/، إن 15 صاروخا على الأقل أطلقوا من لبنان سقطوا في شمال إسرائيل.
وقالت الصحيفة إن 9 صواريخ سقطت في أماكن مفتوحة في منطقة ميرون في شمال إسرائيل، دون أن تسفر عن إصابات.
وسقطت 6 صواريخ على الأقل في كريات شمونة في الشمال أيضًا، فيما دوت صفارات الإنذار من الصواريخ في الجليل الغربي، حسب الصحيفة.
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