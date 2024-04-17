الخليج اليوم .. 11 % من النازحين باليمن يستطيعون شراء الطعام يومياً

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن 11% فقط من النازحين في اليمن يمكنهم شراء الطعام بشكل يومي، في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية حادة تواجه الأسر النازحة في البلاد.

وتسببت الحرب الدائرة في البلاد منذ أواخر العام 2014 عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، بنزوح نحو 4.5 مليون شخص داخل البلاد، غالبيتهم في محافظة مأرب التي تستضيف أكثر من 200 مخيم نزوح.

وذكرت المفوضة في تدوينة على منصة إكس أن الأسر النازحة في اليمن تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية حادة، وأن 46.4% منها يقلل من النفقات الحيوية من أجل البقاء.

وأضافت أن نحو 40% من النازحين يكسبون أقل من 50 دولاراً في الشهر، في حين 69.6% يعتمدون على الديون.

وشددت المنظمة الأممية على ضرورة دعم المانحين لخطة الاستجابة الإنسانية في البلاد لاستمرار المنظمات الأممية والإغاثية في تقديم المساعدات للنازحين.