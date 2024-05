شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات العدوان.. استشهاد 8 فلسطينيين في سلسة غارات على غزة والان نبدء بالتفاصيل

قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد 8 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح اليوم في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل وتجمعات للفلسطينيين في قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد ستة فلسطينيين في ثلاث غارات إسرائيلية استهدفت منازل وتجمعات للفلسطينيين في مخيمات البريج والنصيرات وسط القطاع، وقد استهدفت إحدى الغارات عيادة طبية مما أدى لاستشهاد طبيب كان بداخلها. في سياق متصل، استشهد فلسطيني وزوجته في غارة من طيران الاحتلال استهدفتهم شمال قطاع غزة، ترافق ذلك مع مواصلة طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها العنيف لمناطق جباليا وبيت لاهيا شمالي القطاع.وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 197 على التوالي إلى 34049 شهيداً، والجرحى نحو 76901 جريح؛ معظم الضحايا من النساء والأطفال.