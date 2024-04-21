الخليج اليوم .. خلال حفل "جائزة أبوظبي" حركة مفاجئة من رئيس الإمارات تجاه مسن تثير تفاعلا (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو يظهر رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهو يقبل يد رجل مسن خلال تكريمه في حفل "جائزة أبوظبي".

ووثق مقطع فيديو لحظة تكريم رئيس الإمارات، للمواطن سعيد نصيب المنصوري، في حفل "جائزة أبوظبي" الذي أقيم في قصر الحصن بأبوظبي. وتبادلهما الحديث ليقوم آل نهيان بعد ذلك بتقبيل يد الرجل المسن.

وعبر نشطاء السوشيال ميديا عن مدى إعجابهم وفخرهم بأسلوب الرئيس الإماراتي وإنسانيته.

وكتب ناشط: "رعاك الله ياسيدي وفقك الله يارجل الإنسانية".

وقال آخر: "ربي يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وشيوخنة الكلام و يطول أعمارهم.. أمين!!".

وكتب أحدهم: "الله يحفظ سيدي الشيخ محمد بن زايد ويبارك في عمره"، فيما دعا الآخر لرئيس الإمارات قائلا: "حفظك الله ياشيخ العرب ربي يسعدك ويرحم زايد".

وقال سعيد نصيب المنصوري خلال حفل تكريمه بـ"جائزة-أبوظبي": محمد بن زايد، الغنيمة ولله الحمد وابشركم أننا في عز ومعزة ربانا زايد وبعد زايد ربانا محمد وعياله واخوانه ما خلو علينا حاجة من كل شيء ما خلو علينا حاجة، ونحمد الله ونشكره الذي مد أيديهم في الخيرات وأظهروا حقنا وحق غيرنا..".

وكرم رئيس الإمارات، سعيد نصيب المنصوري بجائزة أبوظبي في دورتها الـ11، خلال الحفل الذي أقيم في قصر الحصن بأبوظبي، الجمعة الماضية، والذي يعد "نموذجا في العطاء وعمل الخير والمواطنة الصالحة، ومن أبرز إسهاماته دعمه مجال التعليم في منطقة الوثبة أكثر من 30 عاما ومثل قدوة لأجيال لا تزال تذكر تشجيعه ودعمه لها في طلب العلم وخدمة الوطن".

كما كرم آل نهيان 7 شخصيات أخرى قدمت أعمالا قيمة إلى مجتمع الإمارات.

وهنأ رئيس الإمارات بهذه المناسبة جميع المكرمين بالجائزة، مشيدا بـ"جهودهم المخلصة والملهمة وبصماتهم الإيجابية في خدمة المجتمع".

وتهدف "جائزة أبوظبي" إلى تكريم أصحاب الأعمال الخيرة الذين كرسوا جهودهم في خدمة مجتمع دولة الإمارات وأحدثوا تأثيرا إيجابيا فيه، ويستمر تأثير أعمالهم إلى عقود مقبلة.