الخليج اليوم .. شاهد: هدية أردنية "رفيعة" لأمير الكويت

الرياض - كتب موسى القحطاني -

منح ملك الأردن عبدالله الثاني، الشيخ مشعل الصباح أمير دولة الكويت، الذي يجري زيارة دولة إلى المملكة، قلادة الحسين بن علي، تجسيدا للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين.

وتعد القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.

وكان الملك عبدالله والشيخ مشعل أجريا مباحثات في قصر بسمان مساء الثلاثاء، بحضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين ووفود مرافقة من الجانبين.

وأكد الجانبان خلال المحادثات أهمية توسيع فرص التعاون الثنائي في المجالات كافة، لا سيما على المستويين الاقتصادي والاستثماري.

ووصل أمير الكويت الثلاثاء إلى الأردن، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من العاهل الأردني.

وتعد هذه الزيارة الأولى لأمير الكويت إلى الأردن، بعد توليه منصبه أميرا للبلاد في ديسمبر الماضي.