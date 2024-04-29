شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاكات متواصلة.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اقتحم مستوطنون, اليوم، باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل لليوم السابع على التوالي عرقلة وصول الفلسطينيين إلى مدينة القدس المحتلة.
وأفادت دائرة الأوقاف في المسجد الأقصى أن أكثر من 200 مستوطن اقتحموا الأقصى وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي، بالتزامن مع مواصلة الانتشار المكثف لقوات الاحتلال على بوابات الأقصى. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وقالت الصحة الفلسطينية، إن 34 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 68 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وأفادت دائرة الأوقاف في المسجد الأقصى أن أكثر من 200 مستوطن اقتحموا الأقصى وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي، بالتزامن مع مواصلة الانتشار المكثف لقوات الاحتلال على بوابات الأقصى. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
لبحث تطورات #غزة.. انعقاد الاجتماع الوزاري السداسي مع أمريكا بـ #الرياض#اليوم @KSAMOFA— صحيفة اليوم (@alyaum) April 29, 2024
للتفاصيل..https://t.co/b7vsHOO8mm pic.twitter.com/SGu5PYk11J
قطاع غزةوارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 206 على التوالي إلى 34488 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 77643جريحًا؛ معظم الضحايا من النساء والأطفال.
وقالت الصحة الفلسطينية، إن 34 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 68 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.