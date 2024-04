شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاكات متواصلة.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - اقتحم مستوطنون, اليوم، باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل لليوم السابع على التوالي عرقلة وصول الفلسطينيين إلى مدينة القدس المحتلة.وأفادت دائرة الأوقاف في المسجد الأقصى أن أكثر من 200 مستوطن اقتحموا الأقصى وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي، بالتزامن مع مواصلة الانتشار المكثف لقوات الاحتلال على بوابات الأقصى. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 206 على التوالي إلى 34488 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 77643جريحًا؛ معظم الضحايا من النساء والأطفال.وقالت الصحة الفلسطينية، إن 34 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 68 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.