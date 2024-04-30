شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال فى جلبون وفقوعة شمال شرق جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، في قريتي جلبون وفقوعة، شمال شرق جنين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت جلبون ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي تجاه الفلسطينيين دون أن يبلغ عن إصابات.

وقال رئيس مجلس قروي جلبون ابراهيم أبو الرب إن قوات الاحتلال هددت بتصعيد عدوانها على القرية وبمنع المواطنين والمركبات والجرارات الزراعية من الوصول إلى الأراضي الواقعة بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري، مشيرا إلى أن الأهالي يملكون ما يقارب من خمسة آلاف دونم زراعي بمحاذاة الجدار المقام على أراضي القرية .

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية فقوعة ما أدى إلى اندلاع مواجهات دون أن يبلغ عن إصابات، كذلك اقتحمت بلدة يعبد وكثفت من تواجدها في محيط قرى وبلدات جنوب جنين .