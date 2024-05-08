الخليج اليوم .. بالفيديو.. الجيش الكويتي يتخلص من قنبلة تزن 454 كلغ تعود لحقبة الغزو العراقي للكويت

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الجيش الكويتي يوم الثلاثاء أن فريق هندسة القوة البرية يتعامل مع قنبلة غير متفجرة تزن نحو 454 كلغم في موقع كلية علي الصباح العسكرية الجديدة.

ووفقا لبيان الجيش يعود تاريخ القنلبة التي تعامل معها الفريق المتخصص بالتفتيش والتخلص من المتفجرات إلى حقبة الغزو العراقي للكويت.

وأوضح الجيش أن فرقة الاستطلاع التابعة لمجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات توجهت فورا إلى الموقع بعد تلقي البلاغ، وتأكدت أن الجسم المكتشف هو قنبلة غير متفجرة من بقايا الغزو العراقي للبلاد.

وفور اتخاذ الفريق للإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة تم التخلص من القنبلة بنجاح دون حدوث أي أضرار جانبية نتيجة للتفجير.

وحثت رئاسة الأركان العامة للجيش المواطنين والمقيمين وأصحاب المخيمات، على توخي الحذر عند التجول في المناطق الصحراوية وعدم التعرض للأجسام الغريبة التي قد تظهر، والتي قد تكون من مخلفات عسكرية خطرة، والإبلاغ عنها فورا.

وأشار الجيش إلى أن هندسة القوة البرية، متمثلة في مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات، قد تعاملت وتخلصت من حوالي 330 ألف لغم وذخيرة من أنواع مختلفة في القطاع المخصص لها للتطهير منذ عام 1991 وحتى اليوم.