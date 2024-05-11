الخليج اليوم .. عبدالله بن زايد: الإمارات تستنكر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول دعوتها للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة ، على لسان، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول دعوة الدولة للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في موقع «إكس»: «تستنكر دولة الإمارات العربية المتحدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول دعوة الدولة للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي.

إذ تشدد دولة الإمارات بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله باتخاذ هذه الخطوة، كما ترفض الدولة الانجرار خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة.

وتؤكد دولة الإمارات على أنه عندما يتم تشكيل حكومة فلسطينية تلبي آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق وتتمتع بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية، فإن الدولة ستكون على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لتلك الحكومة».