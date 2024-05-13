الخليج اليوم .. رئيس الدولة يهنئ رئيس جمهورية تشاد الانتقالي بمناسبة انتخابه رئيساً

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الفريق محمد إدريس ديبي اتنو، الرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية تشاد.