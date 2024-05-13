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الخليج اليوم .. رئيس الدولة يهنئ رئيس جمهورية تشاد الانتقالي بمناسبة انتخابه رئيساً

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الفريق محمد إدريس ديبي اتنو، الرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية تشاد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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