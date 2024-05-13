الخليج اليوم .. رئيس الدولة يهنئ رئيس جمهورية تشاد الانتقالي بمناسبة انتخابه رئيساً

الرياض - كتب موسى القحطاني -
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الفريق محمد إدريس ديبي اتنو، الرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية تشاد.
الرياض - كتب موسى القحطاني -
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الفريق محمد إدريس ديبي اتنو، الرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية تشاد.
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام