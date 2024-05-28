شكرا لقرائتكم خبر عن مع قصف جوي مكثف.. دبابات الاحتلال تسيطر على المحاور الرئيسية في رفح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت دبابات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي على وقع عمليات القصف الجوي المكثف احتلال المزيد من الأحياء والمحاور الرئيسة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، واحتلت محور صلاح الدين جنوب المدينة، قاطعةً بذلك كل الطرق المؤدية إلى معبري رفح وكرم أبو سالم، ويُستخدم المعبران لنقل البضائع والمساعدات الإنسانية للقطاع.

كما احتلت دبابات الاحتلال مخيمات يبنا والشابورة والبرازيل وأحياء الجنينة، ومنطقة المشروع، وذلك بعد احتلال كل البلدات الشرقية من المدينة.

وتترافق عملية احتلال أحياء المدينة مع استمرار عمليات تدمير واسعة للمنازل والمنشآت والبنية التحتية. تدمير 2000 منزل وتشير إحصائيات أولية فلسطينية أن عدد المنازل التي دُمرت في رفح منذ بدء الاجتياح يتجاوز 2000 منزل، يضاف لذلك تهجير نحو مليون نازح من المدينة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء في مدينة رفح خلال الـ 48 ساعة ارتفع إلى أكثر من 90 شهيدًا ومئات الجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

يتزامن ذلك مع خروج كل مستشفيات المدينة عن الخدمة الطبية، بسبب القصف واحتلال المحاور الرئيسة في المدينة.