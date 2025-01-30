شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أممى: إسرائيل خلفت دمارا فى قطاع غزة لم نره منذ الحرب العالمية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المقرر الأممى المعنى بالحق فى السكن بالاكريشنان راجاجوبال، إن إسرائيل بارتكابها إبادة جماعية فى غزة منذ 7 أكتوبر 2023، "خلفت دمارا فى القطاع لم نشهد مثله منذ الحرب العالمية الثانية" بين عامى 1939 و1945، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأشار راجاجوبال إلى أن الدمار فى قطاع غزة "غير مسبوق من حيث نطاقه ووحشيته وتأثيره الهائل على الفلسطينيين الذين يعيشون هناك".

ولفت إلى دمار أكثر من 80% من المنازل فى غزة بالكامل، و"هو ما لا يشبه ما حدث عندما جرى تدمير مدينة دريسدن الألمانية".

وأوضح أن فلسطينيى غزة يواجهون تحديات ضخمة بين الأنقاض، وإزالة الحطام وإعادة بناء حياتهم.

وقال المقرر الأممى "عملت فى مجال العلاقات الدولية لأكثر من 40 عاما ولم أشهد قط صراعا مدمرا كهذا".

وأضاف "لم أشهد مثل هذا المستوى من الدمار، ليس فقط للمنازل، بل للمبانى الدينية والمدارس وجميع المؤسسات والمحلات التجارية".

وأردف "أستطيع القول إنه منذ الحرب العالمية الثانية، سواء لدى قصف هيروشيما وناغازاكى بالقنابل النووية أو عندما دُمّرت مدينة دريسدن بالكامل، لم نشهد دمارا بهذا الحجم. حتى فى دريسدن، لم تُدمَّر المدينة بأكملها كما هو الحال فى غزة".

وأوضح أن الفلسطينيين الذين عادوا إلى غزة أو أجبروا على الرحيل مصدومون من مستوى الدمار، وأن الجميع يتساءلون كيف سيكون من الممكن إعادة البناء.

وأكد أن "الأولوية فى غزة الآن هى تقديم المساعدات الإنسانية حتى يتمكن الناس من العيش عند عودتهم"، وشدد على الحاجة الملحة للوصول إلى المأوى فى غزة.

وذكر أنه عقب إقامة الفلسطينيين بغزة خيامهم ومنازلهم بفضل المساعدات، يجب وضع خطط إعادة الإعمار موضع التنفيذ.

وشدد على ضرورة إزالة الحطام فى غزة أولا، وخطورة وجود ذخائر غير منفجرة وسط الحطام.

وأوضح راجاجوبال أن الدول مستعدة لمساعدة غزة، لكنها تريد التأكد من أن المبانى التى بنتها لن تدمرها إسرائيل مرة أخرى إذا استؤنف الصراع.

وقال "لهذا ينبغى احترام حق الفلسطينيين فى تقرير المصير بشكل كامل، وضمان إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام فى المنطقة، إضافة إلى توفير الأمن الكافى لإعادة بناء بنيتها التحتية المادية والإنسانية كاملة".

وأكد على أهمية ضمان احترام جميع الأطراف لاتفاق وقف إطلاق النار كاملا.

وقال المقرر الأممى إن "ما حدث فى غزة هو إبادة جماعية حقيقية لأنه يخلق ظروفا تجعل الحياة مستحيلة وتجعل غزة غير صالحة للسكن".

وأضاف "إذا جعلت منطقة أو مكانا غير صالح للسكن للأشخاص الذين يعيشون فيه، فهذا فى الواقع عمل من أعمال الإبادة الجماعية".

وشدد على أن وجود اتفاق لوقف إطلاق النار "لا يعنى أن الإبادة الجماعية قد توقفت".

وأردف "الإبادة الجماعية تستمر طالما أن غزة غير صالحة للعيش لشعبها، وطالما أن هناك ظروفا قد تؤدى إلى القضاء على الشعب (الفلسطيني) بالكامل أو جزء منه".

وتابع "اتفاق وقف إطلاق النار لا يتحدث عن العدالة للجرائم التى ارتُكبت فى غزة، لكن هذا لا يعنى أن الأطراف التى ارتكبت هذه الجرائم، لا سيما الجنود الإسرائيليين، ستظل دون عقاب، يجب عليهم أن يتحملوا المسؤولية أمام المحاكم الدولية".