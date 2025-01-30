شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا تؤكد استمرار عملها رغم سريان الحظر الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم /الخميس/، التزامها بمواصلة تقديم الدعم لملايين الفلسطينيين فى الأرض الفلسطينية المحتلة، رغم دخول أمر الحظر الإسرائيلى حيز التنفيذ.

وقالت الأونروا - فى منشور لها على منصة /إكس/ للتواصل الاجتماعى - : "تواصل الأونروا تقديم المساعدات والخدمات للمجتمعات التى نخدمها"، وذلك بحسب ما جاء على الموقع الرسمى للأمم المتحدة، مكتب جنيف.



كما أوضحت الوكالة الأممية:"عياداتنا فى جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية، لا تزال مفتوحة، كما تستمر العمليات الإنسانية فى غزة".



جدير بالذكر أن الكنيست الإسرائيلي، أقر فى شهر أكتوبر الماضي، قانونين ينصان على إنهاء عمليات الأونروا داخل الأراضى التى تسيطر عليها إسرائيل، ومنع السلطات الإسرائيلية من التواصل مع الوكالة الأممية.



كما أمرت إسرائيل الأونروا بإخلاء جميع مقراتها فى القدس الشرقية ووقف عملياتها هناك بحلول اليوم 30 يناير.

ومع ذلك، أوضحت الأونروا فى منشور منفصل على منصة /إكس/ أنها لم تتلق أى إخطار رسمى حول كيفية تنفيذ هذه القوانين.



من جانبها، أكدت مديرة الاتصال فى الأونروا، جولييت توما، فى تصريحات لصحيفة /الجارديان، أن المقر الرئيسى للوكالة فى القدس الشرقية "لا يزال قائما"، والعلم لا يزال مرفوعا.



وأضافت: "ليس لدينا أى خطط لإغلاق عملياتنا، لكننا نعمل فى ظل حالة من الغموض".



ويهدد الحظر الإسرائيلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، بالإضافة إلى التعليم والخدمات الصحية لملايين الفلسطينيين فى الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما حذرت منه الأمم المتحدة مرارا.