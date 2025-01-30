أحمد الشرع: سنشكل حكومة شاملة تعبر عن تنوع سوريا دون إقصاء

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الشرع الرئيس الانتقالى للجمهورية السورية، أنه سيشكل حكومة شاملة تعبر عن تنوع سوريا، مشيرا إلى أن العملية السياسية فى سوريا تتطلب مشاركة الجميع من دون إقصاء، جاء ذلك فى خطاب بعد تنصيبه رئيسا انتقاليا فى سوريا.

أكد الشرع أنه يخاطب السوريين كخادم وليس حاكم، مشيرا إلى أنه يخاطب السوريين كرئيس للجمهورية فى الفترة الانتقالية الصعبة.

أضاف الشرع أنه تسلم مسئولية سوريا بعد مشاورات قانونية، مؤكدا " نفتح فصلا جديدا فى تاريخ سوريا".

أكد الشرع أن سوريا تحررت بفضل تضحيات جميع السوريين بالداخل والخارج، مشيرا إلى أن سوريا تحررت من نظام مجرم .