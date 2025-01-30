شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشرع: سوريا تحررت بالشهداء والمعتقلين والمعتقلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، إنّ سوريا تحررت بالشهداء والمعتقلين والمعتقلات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأضاف: "تسلمت مسؤولية البلاد بعد مشاورات مع الخبراء القانونيين لضمان ر العملية السياسية، والعملية السياسية تتطلب مشاركة جميع السوريين لبناء مستقبلهم".

وتابع: "سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية في سوريا، ونسعى لتحقيق وحدة سوريا ونهضتها، وسنعمل على فرض السيادة السورية تحت سلطة واحدة وعلى أرض واحدة، وسنعمل على بناء اقتصاد قوي لتحسين الظروف المعيشية".