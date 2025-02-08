شكرا لقرائتكم خبر عن ردًا على استهداف الأراضى اللبنانية من سوريا.. بيان من الجيش اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت قيادة الجيش اللبناني أوامر للوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشمالية والشرقية بالرد على مصادر النيران التي تُطلق من الأراضي السورية، وتستهدف الأراضي اللبنانية. وفق الوكالة الرسمية للبنان.

وقد باشرت هذه الوحدات بالرد بالأسلحة المناسبة، وذلك على خلفية الاشتباكات الأخيرة التي تعرضت خلالها عدة مناطق لبنانية للقصف وإطلاق النار.

وقد شهدت الحدود السورية - اللبنانية، توترات كبيرة منذ أمس ، بعد مواجهات شهدتها منطقة القصير في ريف حمص الغربي ، ودفعت وزارة الدفاع السورية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود .

كما أُصيب عدد من المدنيين جراء سقوط صواريخ في منطقة جرود الهرمل شرق لبنان، السبت، مصدرها ريف القصير جنوب غربي محافظة حمص السورية، ونقل "الصليب الأحمر" اللبناني، عددا من الإصابات الذين سقطوا من جراء القصف المدفعي على شرق لبنان .

وقالت وزارة الدفاع السورية، في بيان عبر وسائل إعلام سورية رسمية، إنها بسطت سيطرتها على بلدة حاويك في ريف القصير غرب مدينة حمص بعد اشتباكات مع حزب الله اللبناني ومجموعات مسلحة تمتهن تجارة المخدرات.