شكرا لقرائتكم خبر عن قمة استثنائية لمنظمة "الإيجاد" بشأن تصاعد التوترات فى جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت فعاليات القمة الاستثنائية الثالثة والأربعون لرؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد) افتراضيًا، حيث جمعت قادة المنطقة للتداول حول آخر التطورات في جنوب السودان.

وتركز المناقشات على الأمن والاستقرار السياسي والتعجيل بتنفيذ اتفاق السلام المنشط، وفق بيان رسمى من المنظمة.

وقالت منظمة الإيجاد، إنها ملتزمة بتعزيز الحوار وتخفيف التوترات وضمان السلام الدائم لشعب جنوب السودان.

وشارك في القمة السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية للتنمية "إيجاد"، الدكتور ووركنيه جبيهو، والرئيس الصومالى، حسن شيخ محمود، وموسى فكى محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى المنتهية ولايته.



الدكتور ووركنيه جيبهو السكرتير التنفيذى للإيجاد



مشاركة الرئيس الصومالى فى القمة



موسى فكى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى

وفى سياق آخر، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي المنتهية ولايتة، السيد موسى فكي محمد، عن قلقه العميق إزاء تصاعد التوترات والاشتباكات في مقاطعة ناصر في ولاية أعالي النيل فى دولة جنوب السودان، والتي شملت هجومًا مميتًا على مروحية تابعة للأمم المتحدة، والعنف في غرب الاستوائية وغرب بحر الغزال، وكلها تهدد عملية السلام.

وأدان رئيس المفوضية بشدة هذا التصعيد العنيف، ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس إلى أقصى حد، ودعا السلطات إلى محاسبة مرتكبي العنف بشكل كامل واتخاذ التدابير السريعة لحماية المواطنين، وفقا لبيان رسمى من الاتحاد الإفريقى.