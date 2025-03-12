استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب قطاع غزة

القاهرة - سامية سيد - استُشهد فلسطينيان اثنان، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مدينتى خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، باستشهاد المواطن محمد عصفور (42 عاما)، متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف من مسيرة للاحتلال أمس في بلدة عبسان الجديدة شرق مدينة خان يونس، واستشهاد لاعب نادي شباب رفح حمدان عماد قشطة، متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال في مدينة رفح.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48 ألفا و515 شهيدا منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، والإصابات إلى 111 ألفا و941 جريحا، ورغم دخول "اتفاق وقف إطلاق النار" حيز التنفيذ في الـ 19 من شهر يناير الماضي، فإن الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة، حيث استُشهد وأصيب العشرات من المواطنين خلال الأسابيع الأخيرة، إضافة إلى التوغل المستمر لدباباته وهدم المزيد من منازل المواطنين وتدمير ممتلكاتهم.

وفي جنين، أعلنت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها نقلت إصابة في اليد لشاب يبلغ من العمر 20 عاما، بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاهه في محيط دوار الشهداء جنوب جنين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم 51 على التوالي، في وقت يوسع فيه عدوانه على قرى المحافظة وبلداتها؛ حيث تتمركز مدرعات الاحتلال ودباباته في مناطق قريبة من مخيم جنين، وهدمت جرافات الاحتلال منازل في حارة السمران في عمق المخيم، وأدت عمليات الهدم والتجريف إلى هدم قرابة 120 منزلا بشكل كلي وعشرات المنازل بشكل جزئي، كما هُجر قرابة 20 ألف مواطن من المخيم.

ويحرم عدوان الاحتلال المتواصل الطلبة في مدينة جنين ومخيمها من الوصول إلى مدارسهم، وبحسب مديرية تربية جنين، فإن قرابة 15 ألف طالب وطالبة محرومون من الذهاب إلى مدارسهم في المدينة.

ويوم أمس، اقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقي من مدينة جنين، وحاصرت بناية سكنية وأطلقت قذائف الإنيرجا تجاهها، كما حاصرت موقعا في شارع حيفا غرب المدينة وبناية في خلة الصوحة قرب المخيم، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين بينهم سيدة، احتجز الاحتلال جثامين 3 منهم.

وارتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان غير المسبوق على محافظة جنين إلى 34 شهيداً وعشرات الإصابات والجرحى.