جندى إسرائيلي يؤكد استخدام الاحتلال المدنيين بغزة كدروع بشرية 6 مرات يوميا

القاهرة - سامية سيد - نقل تقرير عبري عن جندي إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن جنود الاحتلال يستخدمون المدنيين في غزة دروعا بشرية ما لا يقل عن 6 مرات يوميا.

وكانت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية قد ذكرت في تقرير سابق لها أن رئيس الأركان وقائد القيادة الجنوبية كانا على علم بهذا الإجراء الذي ما زال متبعا، معتبرين أنها ضرورة تشغيلية نظرا للسرعة في تنفيذ المهمة مقارنة بتفعيل الكلاب البوليسية والطائرات المسيرة الاستكشافية.