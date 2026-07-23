خارجية فلسطين: الأقصى مكان عبادة للمسلمين ولا سيادة لإسرائيل عليه

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الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 08:51 مساءً كتب شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الاقتحام الاستعماري الأوسع نطاقًا منذ أشهر الذي نفذه، اليوم الخميس، أكثر من 3228 مستعمرًا لباحات المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم.وشددت خارجية فلسطين على أن المسجد الأقصى، بكامل مساحته، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة على مدينة القدس، وأن جميع الإجراءات والتدابير والممارسات هي باطلة ولاغية لا تنشئ أي حق قانوني أو تاريخي، وأن جميعها يخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن 476، و478.ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وملزمة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى والمقدسات، ومنع فرض أي قيود على وصول المصلين إلى أماكن عبادتهم في المدينة المقدسة، أو فرض أي وقائع استعمارية جديدة بالقوة، وفرض احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم.