الصين تطلق قمرًا اصطناعيًا إلى الفضاء لنقل البيانات

خدمات نقل البيانات

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - أطلقت الصين بنجاح، الخميس، قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات، إلى مداره، من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين.وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن القمر الاصطناعي "تيانليان II-06" أُطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً (بتوقيت بكين) على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-3 بي"، ودخل مداره المخطط له.ويُستخدم القمر الصناعي "تيانليان II-06" بشكل أساسي لتوفير خدمات نقل البيانات والقياس عن بُعد والتتبع والتحكم للمركبات الفضائية المأهولة مثل سفن الفضاء ومحطات الفضاء، والأقمار الاصطناعية المخصصة لرصد الموارد والتي تدور في المدار الأرضي المتوسط والمنخفض.وسيوفر أيضًا الدعم بخدمات القياس عن بُعد والتتبع والتحكم اللازم لعمليات إطلاق المركبات الفضائية.وتُعد هذه المهمة الرحلة رقم 658 لسلسلة صواريخ "لونغ مارش" الحاملة.