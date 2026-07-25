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تونس تستدعي سفيرة فرنسا بعد بث مقابلة "تمس سيادتها"

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أ ف ب - تونس 0 تبليغ

  • تونس تستدعي سفيرة فرنسا بعد بث مقابلة "تمس سيادتها" 1/2
  • تونس تستدعي سفيرة فرنسا بعد بث مقابلة "تمس سيادتها" 2/2

الدمام في السبت 25 يوليو 2026 04:42 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت وزارة الخارجية التونسية مساء الجمعة أنها استدعت السفيرة الفرنسية عقب بث "إحدى القنوات العمومية الفرنسية" مقابلة "مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية".
ولم تذكر الوزارة اسم القناة ولا الشخصية المعنية، لكنها أعربت في بيان عن "احتجاج شديد اللهجة" وأكدت أن المقابلة احتوت على "مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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