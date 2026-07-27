ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان على غزة إلى 73,329

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 05:17 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,329 شهيدًا و174,009 جرحى، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما تتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق مختلفة من القطاع، بعد عامين من العدوان.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول ثلاثة شهداء و12 مصابًا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، بسبب استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.

