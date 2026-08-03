مقتل 5 من ميليشيا الحوثي الإرهابية في مواجهات مع الجيش اليمني

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 02:57 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مقتل 5 من ميليشيا الحوثي الإرهابية في مواجهات مع قوات الجيش، بحسب الحساب الرسمي لها على "إكس".

مقتل 5 من عناصر تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية في مواجهات مع قوات الجيش، أثناء تصديها لمحاولة تسلل حوثية باتجاه مواقعها في جبل هان بالجهة الغربية لمدينة تعز.

*المركز الإعلامي للقوات المسلحة*— المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية (@Yem_army_media) This is a Twitter Status

وجاء ذلك في أثناء تصديها لمحاولة تسلل باتجاه مواقعها في جبل هان غربي مدينة تعز.