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مقتل 5 من ميليشيا الحوثي الإرهابية في مواجهات مع الجيش اليمني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

مقتل 5 من ميليشيا الحوثي الإرهابية في مواجهات مع الجيش اليمني

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 02:57 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مقتل 5 من ميليشيا الحوثي الإرهابية في مواجهات مع قوات الجيش، بحسب الحساب الرسمي لها على "إكس".
مقتل 5 من عناصر تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية في مواجهات مع قوات الجيش، أثناء تصديها لمحاولة تسلل حوثية باتجاه مواقعها في جبل هان بالجهة الغربية لمدينة تعز.
*المركز الإعلامي للقوات المسلحة*— المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية (@Yem_army_media) This is a Twitter Status
وجاء ذلك في أثناء تصديها لمحاولة تسلل باتجاه مواقعها في جبل هان غربي مدينة تعز.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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