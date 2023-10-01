فوائد الخولنجان للنساء ..10 منافع صحية لن تتوقعيها

بيروت - نادين محمد - تنتمي عشبة الخولنجان لعائلة الزنجبيل والكركم والهيل، وهي أعشاب وتوابل مشهورة عالمياً، يحتوي الخولنجان على عدد لا يحصى من العناصر الغذائية المفيدة ومضادات الأكسدة، التي تقلل الالتهاب في الجسم وتحارب أضرار الجذور الحرة للوقاية من السرطان. كما أنها غنية بالألياف الغذائية وفيتامين أ وفيتامين سي، لتحسين الهضم وتقوية المناعة. فيما يلي وفقاً لموقع هيلث لاين فوائد عشبة الخولنجان للنساء والآثار الجانبية لها.

1. فوائد الخولنجان للنساء وتعزيز جهاز المناعة

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تناول مستخلص الخولنجان مع نظام غذائي يعزز جهاز المناعة؛ لأنه غني بفيتامين سي وهو من الفيتامينات التي تعمل فقط على تعزيز امتصاص الحديد لتعزيز الدورة الدموية، بالإضافة إلى ذلك، يعد فيتامين سي ضرورياً لنمو جميع أنسجة الجسم، ويساعد على التخلص من السموم من الجسم.

2. فوائد الخولنجان للنساء وصحة القلب

عشبة الخولنجان معروفة بكونها مرتفعة في مستويات البوتاسيوم، لذا يساعد الخولنجان في الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي. كما أنه يعمل على تعزيز نشاط عضلة القلب، ويخفض كميات الكولسترول السيئ LDL ويرفع مستويات الكولسترول الجيد HDL. يعتبر الخولنجان مفيداً جداً في الوقاية من حالات النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وبالتالي يساهم في الحفاظ على صحة النساء.

3. علاج تشنجات العضلات

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محتوى المغنيسيوم العالي بشكل ملحوظ في جذور الخولنجان يجعله خياراً مثالياً لتوفير الراحة من تشنجات العضلات خاصة بعد أداء التمارين، يساعد تناول الماء الدافئ المملوء بمسحوق الخولنجان على تخفيف أعراض الألم والانزعاج.

4. فوائد الخولنجان للنساء ومنع نزلات البرد والإنفلونزا

تناول الخولنجان يعزز الدورة الدموية لغناه بمضادات الأكسدة القوية، والتي تمنع تراكم السموم في الجسم. حيث يؤدي تراكم المواد الضارة إلى ظهور أمراض مثل البرد والحساسية والربو، وما إلى ذلك حيث يفشل الجهاز المناعي في العمل بشكل طبيعي. كما يوفر الخولنجان كمية وافرة من فيتامين سي لتعزيز الجهاز المناعي في الجسم والوقاية من حدوث نزلات البرد والإنفلونزا.

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5. محاربة السرطان بشكل فعال

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جذر الخولنجان غنية بالعناصر ومركبات البيوفلافونويد، التي تقلل بشكل كبير من أعراض سرطان البنكرياس والأمعاء. يمتلك الخولنجان أيضاً القدرة على التخلص من هرمون الإستروجين الزائد، وبالتالي يساعد في منع سرطان الثدي.

6. يعالج الإمساك

يحتوي الخولنجان على ألياف غذائية تسهل حركة الأمعاء المناسبة عند تناول الوجبات الدسمة، كما أنه يخفف بشكل فعال من الحالات المعوية مثل الإمساك وعسر الهضم.

7. يقوي العظام

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يتم امتصاص الكالسيوم الموجود في جذر الخولنجان عن طريق العظام في الجسم، مما يساعد في الحفاظ على كثافة العظام، كما أن محتوى البوتاسيوم في الخولنجان يعزز صحة العظام عن طريق تعزيز امتصاص الخلايا والأنسجة للمعادن في الجسم.

8. مكافحة عدوى المسالك البولية

يقدم الخولنجان كميات وفيرة من فيتامين سي الذي يمنح خصائص مضادة للالتهابات لتقليل تورم المثانة والتهاب المسالك البولية، وهو أكثر شيوعاً عند النساء.

9. علاج فقر الدم

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يؤدي فيتامين سي أيضاً وظيفة حيوية للغاية في الجسم، وهي تعزيز امتصاص الحديد من الطعام المتناول. يؤدي نقص كميات الحديد إلى حالة تعرف بفقر الدم؛ حيث يوجد نقص في خلايا الدم الحمراء الكافية في الجسم لنقل العناصر الغذائية والأكسجين إلى جميع الخلايا والأنسجة. سيضمن الخولنجان في النظام الغذائي تناول كمية وافرة من الحديد، من الأطعمة، إلى النظام وتعزيز خلايا الدم الحمراء والدورة الدموية.

10. يقلل من التهابات الجلد

يحتوي الخولنجان على العديد من الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء خلايا الجلد، وتمنع أيضاً أي احمرار وتورم والتقليل من تهيج الجلد.

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