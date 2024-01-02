شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح طبيعية للتخلص من ظهور الأوردة "العنكبوتية" فى الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأوردة العنكبوتية، والمعروفة أيضًا باسم توسع الشعريات الدموية في الوجه، تعد أوردة واسعة تمر عبر الجلد، ولكنها تسبب مظهرا محرجا، فهي أوعية دموية مكسورة مرئية تشبه الفروع أو الشبكات الأرجوانية أو الزرقاء أو الحمراء، وتظهر على الجلد والأغشية المخاطية في أي مكان في الجسم، وهذا وفقًا لموقع healthshots.

أكد التقرير، أن الأوردة العنكبوتية غير مضرة ولكن مظهرها محرج للشخص المصاب، ويرغبون في التخلص منها، ومنها حيل طبيعية، ولكن قبل طرحها عليك التعرف علي الأسباب المؤدية للإصابة بها، ومنها:

- شيخوخة

- وراثي

- المهن التي تحتاج إلى الكثير من التحمل

- حبوب منع الحمل

- حمل

- ملابس ضيقة

- ارتفاع مؤشر كتلة الجسم بسبب السمنة

- تاريخ تجلط الدم

- إمساك

وقدم التقرير، بعض العلاجات المنزلية للتخلص من الأوردة العنكبوتية، ومنها:

- الصبار

خصائص الصبار المضادة للالتهابات يمكن أن تكون مهدئة للأوردة العنكبوتية في الوجه، ولذا يمكنك وضع جل الصبار النقي على المناطق المصابة وقم بالتدليك بلطف، تأكد من أن الجل نقي ولا يحتوي على إضافات قد تهيج الجلد.

- تدليك لطيف للوجه

تدليك المناطق المصابة بحركات دائرية لطيفة قد يحسن الدورة الدموية ويقلل ظهورها، استخدمي مرطبًا أو زيتًا للوجه لمنع الاحتكاك الزائد بالجلد.

- تجنب الاستحمام بالماء الساخن والبخار

الماء الساخن يمكن أن يوسع الأوعية الدموية. لمنع تفاقم الأوردة العنكبوتية في الوجه، استخدمي الماء الفاتر للاستحمام وتجنب تعريض وجهك للحرارة الزائدة، مثل البخار.

- التغييرات الغذائية

قم بتضمين الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل التوت والحمضيات والخضر الورقية، في نظامك الغذائي، قد تساعد مضادات الأكسدة في دعم صحة الجلد بشكل عام وتقليل الالتهاب.