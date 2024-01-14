شكرا لقرائتكم خبر عن مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى يحدد 4 لقاحات ضرورية في عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC) قائمة التطعيمات الموصى بها للبالغين لعام 2024، والتي تتضمن 4 لقاحات، بحسب موقع The Messenger.

وكتب مؤلفو اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين (ACIP) التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان صحفي: "إن الجدول الزمني لهذا العام مهم بشكل خاص لأن العديد من البالغين ليسوا على اطلاع دائم باللقاحات الموصى بها".

لقاح كورونا المحدث

يوصى مركز السيطرة على الأمراض بالتطعيم ضد فيروس كورونا مرة أخرى هذا العام، بعد أن تم تحديثه.

تتميز الإصدارات الجديدة للقاح كورونا بتعليم الخلايا كيفية صنع بروتين يؤدي إلى استجابة مناعية في الجسم ضد الفيروس التاجى.

ويجب أن يحصل جميع البالغين على جرعة واحدة على الأقل من تركيبة لقاح كوفيد المحدثة، حسبما أوصى مركز السيطرة على الأمراض.

قد يختلف عدد الجرعات المطلوبة والفترات الفاصلة بين الجرعات بناءً على تاريخ التطعيم السابق للمريض، وحالة ضعف المناعة، ونوع اللقاح المستخدم.

لقاح الفيروس المخلوي

يوجد أيضًا في القائمة لقاح للفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، وموصى به للحوامل "في الأسبوع الـ 32 وحتى الأسبوع الـ 36 من الحمل.

يمكن أيضًا للأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكبر الحصول على اللقاح، بناءً على ما إذا كان الشخص معرضًا لخطر الإصابة بحالة شديدة من الفيروس المخلوي التنفسي.

ويتم تحديد ذلك من خلال خطر تعرضهم لفيروس المخلوى، وتفضيلاتهم للحصول على اللقاح وتقدير الطبيب المعالج والإصابة بالأمراض المزمنة.

لقاح الالتهاب السحائي

يوصى أيضًا باستخدام لقاح مركب MenACWY-MenB جديد للوقاية من مرض المكورات السحائية، أو الالتهاب السحائى، وهو مرض خطير تسببه البكتيريا ويؤدي إلى تلف الدماغ والوفاة، وعادة ما يسبب نوعين من العدوى: تورم في الدماغ والحبل الشوكي وتسمم الدم.

لقاح الأنفلونزا

من أهم اللقاحات التي يوصى بها مركز السيطرة على الأمراض لقاح الأنفلونزا الذى يجب الحصول عليه كل عام، لأنه يتم تطويره بما يتناسب مع فيروسات الأنفلونزا المنتشرة كل عام.

وقال مركز السيطرة على الأمراض إن جدول التحصين السنوي يعد مصدرًا مهمًا للأطباء الذين يكافحون من أجل زيادة معدلات التطعيم.

وتمت الموافقة على قائمة التوصيات السنوية هذه من قبل مديرة مركز السيطرة على الأمراض (CDC)، ماندي كوهين، بالإضافة إلى العديد من منظمات الرعاية الصحية البارزة: الكلية الأمريكية للأطباء، والأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة، والكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، والكلية الأمريكية للممرضات والقابلات، الأكاديمية الأمريكية لشركاء الأطباء، وجمعية الصيادلة الأمريكية، وجمعية وبائيات الرعاية الصحية الأمريكية.