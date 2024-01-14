شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تحذيرية تشير للإصابة بسرطان الرئة.. منها كحة لأكثر من 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث سرطان الرئة عندما تبدأ الخلايا السرطانية بالتطور في الرئتين، ويعد سرطان الرئة أيضًا أحد الأسباب الرئيسية لوفيات السرطان في العالم، حيث يودي بحياة 1.8 مليون شخص كل عام، وتنقسم الخلايا وتصنع المزيد من النسخ من نفسها كجزء من وظيفتها الطبيعية لكن في بعض الأحيان، يحصلون على تغييرات (طفرات) تجعلهم يستمرون في صنع المزيد من أنفسهم عندما لا ينبغي لهم ذلك إن انقسام الخلايا التالفة بشكل لا يمكن السيطرة عليه يؤدي إلى تكوين كتل أو أورام من الأنسجة التي تمنع أعضائك من العمل بشكل صحيح، في هذا التقرير نتعرف على علامات تحذيرية لسرطان الرئة، بحسب موقع "Times now".

يصعب تشخيص سرطان الرئة لأن الناس يميلون إلى تجاهل الأعراض ومع ذلك، فإن مراقبة الأعراض وملاحظة العلامات المبكرة يمكن أن يساعد في التشخيص المبكر.

علامات تحذيرية لسرطان الرئة

- سعال لا يختفي بعد ثلاثة أسابيع

- بحة في الصوت

- سعال الدم

- فقدان الوزن غير المبرر

- ضيق في التنفس

- تغيير في السعال الطبيعي (خاصة المدخنين)

يشير تقرير على موقع Express إلى أن السعال المستمر ربما يكون أكثر أعراض سرطان الرئة شهرة، وفقًا لمؤسسة روي كاسل لسرطان الرئة.

وتنصح المؤسسة: “إذا كنت تعاني من السعال لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، أو كنت تعاني من سعال تغير أو ازداد سوءًا وكان لديك اختبار كورونا سلبيًا، فيجب عليك الاتصال بالطبيب الخاص بك."

ويتوقع الناس في كثير من الأحيان أن يكون سعال سرطان الرئة سعالًا شديدًا، ولكن لا يوجد أي نوع معين من السعال يرتبط بشكل أكبر بسرطان الرئة.

يمكن أن يعاني الأشخاص من سعال صدري شديد، أو يمكن أن يصابوا بسعال دغدغة خفيف جدًا، مثل التطهير المستمر للحلق.

يمكن أن يكون السعال الناجم عن سرطان الرئة رطبًا وجافًا. فالأمر يتعلق بطول المدة التي تعاني فيها من السعال، وليس بنوع السعال الذي تعاني منه.

التدخين يسبب غالبية حالات سرطان الرئة - سواء لدى المدخنين أو الأشخاص المعرضين للتدخين السلبي لكن سرطان الرئة يحدث أيضًا عند الأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقًا وفي أولئك الذين لم يتعرضوا مطلقًا للتدخين السلبي لفترة طويلة. وفي هذه الحالات، قد لا يكون هناك سبب واضح لسرطان الرئة.

ينقسم سرطان الرئة إلى نوعين بناءً على مظهر خلايا سرطان الرئة تحت المجهر يتخذ طبيبك قرارات العلاج بناءً على نوع سرطان الرئة الرئيسي الذي تعاني منه.

نوعان من سرطان الرئة هما: سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة

- يحدث هذا النوع من سرطان الرئة عادةً بشكل حصري تقريبًا عند المدخنين الشرهين وهو أقل شيوعًا من سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة.

سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة

سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة هو مصطلح شامل لعدة أنواع من سرطانات الرئة. تشمل سرطانات الرئة ذات الخلايا غير الصغيرة سرطان الخلايا الحرشفية، والسرطان الغدي، وسرطان الخلايا الكبيرة.