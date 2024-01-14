شكرا لقرائتكم خبر عن علماء بجامعة أكسفورد يختبرون أول لقاح في العالم لفيروس نيباه على غرار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة Independent، عن أن العلماء يختبرون أول لقاح لفيروس نيباه في العالم، ويستخدمون نفس تكنولوجيا لقاح كورونا مثل لقاح أكسفورد، ويقوم العلماء بتقييم ما إذا كان لقاح فيروس نيباه الأول في العالم آمنًا وفعالًا .

ويقوم علماء أكسفورد بتقييم ما إذا كان من الممكن استخدام التكنولوجيا الكامنة وراء لقاح كورونا لحماية الناس من فيروس نيباة القاتل .

وإذا نجحت التجارب السريرية فسيكون أول لقاح على الإطلاق لهذا المرض، وخلال الأسبوع الماضي، بدأ الناس في تلقي اللقاح في جامعة أكسفورد كجزء من أول تجربة بشرية للقاح الجديد، حيث يمكن أن تكون حالات فيروس نيباه مميتة .

وقالت البروفيسورة سارة جيلبرت، مطورة لقاح كورونا، إن العمل على لقاح نيباه بدأ في عام 2017 وتوقف مؤقتًا خلال أزمة كورونا، تم العثور على فاشيات فيروس نيباه في الغالب في جنوب آسيا ويمكن أن يكون الفيروس مميتًا في 75% من الحالات.

يمكن أن ينتقل فيروس نيباه إلى الإنسان من الحيوانات، مثل الخفافيش أو الخنازير، أو الأطعمة الملوثة، كما يمكن أن ينتقل مباشرة من إنسان إلى إنسان.

وقالت الصحيفة، في البشر يمكن أن يسبب عدوى الجهاز التنفسي الحادة والتهاب الدماغ القاتل (تورم الدماغ)، وقد تم التعرف على الفيروس لأول مرة منذ 25 عامًا، ولكن لا توجد حاليًا علاجات أو لقاحات متاحة للمساعدة عند ظهور حالات تفشي المرض، لكن اللقاح الجديد، ChAdOx1 NipahB، يمكن أن يكون الأول إذا وصل إلى توقعات السلامة والفعالية، مضيفة، إنه سيساعدنا عملنا في تطوير لقاح كورونا الآن على إعداد لقاح نيباة، مما يضمن استعدادنا لمنع تفشي هذا المرض المدمر في المستقبل.

وقالت البروفوسيرة سارة جلبرت العالم في جامعة أكسفورد والتي قامت بتطوير لقاح كورونا، إنه سيشارك حوالي 51 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا في التجربة، التي تقودها مجموعة أكسفورد للقاحات ويتم تمويلها من قبل تحالف ابتكارات التأهب للأوبئة (CEPI)

وتم تطوير اللقاح باستخدام نفس تكنولوجيا لقاح "ناقل الفيروس" الموجودة في جامعة أكسفورد ولقاح كورونا، وسيستمر المشروع لمدة 18 شهرا، مع توقع إجراء المزيد من التجارب في بلد متضرر من فيروس نيباه.

وقالت سارة، الباحثة الرئيسية في معهد علوم الأوبئة بجامعة أكسفورد: بدأ عمل جامعة أكسفورد على لقاح فيروس نيباه في عام 2017، لكنه توقف مؤقتًا خلال جائحة كورونا، مضيفة، إنه سيساعدنا عملنا في تطوير لقاح كورونا الآن على إعداد لقاح نيباة Nipah، مما يضمن استعدادنا لمنع تفشي هذا المرض المدمر في المستقبل."

وقال البروفيسور بريان أنجوس، الباحث الرئيسي في التجربة وأستاذ الأمراض المعدية في جامعة أكسفورد: إنه "تم التعرف على فيروس نيباه لأول مرة في عام 1998، ومع ذلك، بعد مرور 25 عامًا على مجتمع الصحة العالمي، فانه لا يوجد لقاحات أو علاجات معتمدة لهذا المرض المدمر"، ونظرًا لارتفاع معدل الوفيات وطبيعة انتقال فيروس نيباه، تم تحديد المرض باعتباره أحد مسببات الأمراض الوبائية ذات الأولوية، تعد هذه التجربة خطوة إلى الأمام في الجهود المبذولة لبناء مجموعة من الأدوات للحماية من هذا الفيروس القاتل

وأكد الدكتور إن كيو يون، ابلتحالف من أجل ابتكارات الاستعداد للأوبئة (CEPI)، تعد تجربة اللقاح هذه علامة فارقة مهمة في تحديد الحل الذي يمكن أن يمنع حدوث تفشي المرض محليًا، بينما يساعد أيضًا العالم على الاستعداد لمواجهة جائحة عالمية في المستقبل."

وأضاف الدكتور إن-كيو يون، القائم بأعمال المدير التنفيذي لأبحاث اللقاحات وتطويرها في التحالف من أجل ابتكارات الاستعداد للأوبئة (CEPI): إن فيروس نيباة لديه إمكانات وبائية، حيث توجد مضيفاته من خفافيش الفاكهة في المناطق التي يسكنها أكثر من ملياري شخص، تعد هذه التجربة خطوة إلى الأمام في الجهود المبذولة لبناء مجموعة من الأدوات للحماية من هذا الفيروس القاتل.