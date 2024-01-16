باحثون : الحد من السعرات الحرارية يطيل العمر ويحافظ على سلامة العقل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - توصل باحثون في أمريكا، إلى وجود جين معين في الجسم يقوم بدور مهم في إطالة العمر والحفاظ على سلامة العقل في حالة الحد من السعرات الحرارية.

وبحسب الدراسة التي نشرتها دورية Nature Communication، توصل فريق بحثي من معهد باك لعلوم الشيخوخة في أمريكا، إلى أن الجين الذي يحمل اسم OXR1 يساعد بإطالة العمر والحفاظ على سلامة العقل مع تقدم العمر، في حالة الالتزام بحميات غذائية معينة تقل فيها كمية السعرات الحرارية التي تدخل الجسم.

وصرح الباحث كينيث ويلسون من معهد باك لأبحاث الشيخوخة أنه “عندما يقلل شخص ما كمية الغذاء التي يتناولها، فإنه يعتقد بشكل بديهي أن هذه الحمية تؤثر على الجهاز الهضمي أو تكوين الدهون في الجسم فحسب، دون أن يلتفت إلى تأثير خفض السعرات الحرارية على المخ”.

وأضاف لموقع “ساينس ديلي” للابحاث العلمية، أن الدراسة أظهرت وجود جين معين في الجسم ينطوي على أهمية بالنسبة للمخ. وقال الباحث بانكاج كاباهي من معهد باك “وجدنا أن استراتيجيات تغذية معينة مثل الصوم المتقطع أو الحد من السعرات الحرارية، ربما ترفع مستويات هذا الجين وتعزز آثاره الدفاعية”.

وذكرت الباحثة ليزا إيلربي من معهد باك أن “هذا الجين يمثل عنصرا مهما للحفاظ على المخ ضد الشيخوخة والأمراض العصبية”، ويؤكد الباحثون أن هذا الجين يحمي الخلايا من أضرار الأكسدة، كما أن غيابه يقترن بأضرار حادة بالجهاز العصبي، وقد يؤدي إلى الوفاة المبكرة، بحسب موقع ساينس ديلي.