شكرا لقرائتكم خبر عن للستات بعمر الـ 40 عامًا.. أطعمة هتعزز الصحة وتواجه التغيرات الهرمونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع وصول المرأة إلى الأربعينيات من عمرها، يخضع الجسم لتغييرات كبيرة، مما يؤكد أهمية اتباع نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية الأساسية، ويصبح تحديد أولويات الأطعمة المناسبة أمرًا بالغ الأهمية لتلبية المتطلبات الغذائية خلال هذه المرحلة .





خيارات الطعام إذا كان عمرك 40 عامًا أو أكثر البروكلي

في الأربعينيات، وفقا لموقع " onlymyhealth"، تحتل صحة العظام مركز الصدارة، يحتوي البروكلى على الكالسيوم وفيتامين K والمركبات المضادة للسرطان، مما يدعم كثافة العظام وقوتها.

سمك السلمون: سمك السلمون يوفر أحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية الضرورية لصحة القلب وتقليل الالتهاب والدعم المعرفي، يرتبط تناول سمك السلمون على الأقل في الأسبوع بشكل إيجابي على تقلبات المزاج والتقلبات المعرفية المرتبطة بالتغيرات الهرمونية.

الأفوكادو:

غني بالدهون الأحادية غير المشبعة وفيتامين E، ويقدم الأفوكادو فوائد لصحة الجلد ومكافحة الجفاف والحفاظ على مرونته.

الكينوا:بروتين نباتي متعدد الاستخدامات لصحة العضلات مع زيادة احتياجات البروتين في الأربعينيات، تظهر الكينوا كمصدر نباتي متعدد الاستخدامات، فهى غنية بالأحماض الأمينية الأساسية ومحتوى عالي من الألياف، وتدعم صحة العضلات، وتساعد على الهضم، وتساعد على إدارة الوزن.

التوت:التوت والفراولة غني بمضادات الأكسدة للقلب والعقل التى تدعم صحة القلب، والوظيفة الإدراكية، وقوة الجهاز المناعي.





الزبادي اليوناني:في الأربعينيات، يعد الحفاظ على صحة الأمعاء أمرًا بالغ الأهمية، ويبرز الزبادي اليوناني باعتباره طعامًا ممتازًا غنيًا بالبروبيوتيك، بسبب البكتيريا المفيدة الموجودة في الزبادي اليوناني تساعد على الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.





السبانخ: يمكن أن تؤثر التغيرات الهرمونية في الأربعينيات على مستويات الطاقة، مما يجعل تناول الحديد أمرًا بالغ الأهمية، اكتشف كيف توفر السبانخ، تعزز السبانخ مستويات الحديد بشكل طبيعي ودعم الطاقة المستدامة طوال اليوم، مما يضمن لك البقاء نشيطًا وحيويًا.