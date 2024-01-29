شكرا لقرائتكم خبر عن ما العلاقة بين الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي وسرطان الغدد الليمفاوية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل الروماتويدي يعد أحد أمراض المناعة الذاتية المسببة في الالتهاب وتلف المفاصل، وكشف التقرير المنشور علي موقع TIMESOFINDIA عن أن هناك علاقة بين التهاب المفاصل الروماتويدي وزيادة خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية، وتتضمن هذه العلاقة المعقدة عوامل مختلفة، بما في ذلك خلل في الجهاز المناعي، والالتهابات المزمنة، واستخدام بعض الأدوية في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي.

يعد التهاب المفاصل الروماتويدي اضطراب مناعي ذاتي حيث يقوم الجهاز المناعي في الجسم بمهاجمة أنسجته عن طريق الخطأ، وخاصة المفاصل، و تم تحديد الالتهاب المزمن المرتبط بالتهاب المفاصل الروماتويدي كعامل محتمل يساهم في ارتفاع خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية، قد يلعب التنشيط المستمر لجهاز المناعة واختلال وظائفه دورًا في تطور الخلايا السرطانية.

ويمكن أيضًا أن تكون الأدوية المستخدمة عادةً لإدارة أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي عاملاً مساهمًا في زيادة خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية.

تعمل مثبطات المناعة، و الأدوية البيولوجية على تغيير الاستجابة المناعية، مما يجعل الأفراد أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وفي بعض الحالات، الأورام الخبيثة مثل سرطان الغدد الليمفاوية.

على الرغم من ذلك، من المهم ملاحظة أن الفوائد الإجمالية لهذه الأدوية في السيطرة على التهاب المفاصل الروماتويدي غالبًا ما تفوق المخاطر المحتملة.

كيف يمكن إدارة مخاطر سرطان الغدد الليمفاوية لدى مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي؟

يمكن للأفراد المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي اتخاذ خطوات لإدارة مخاطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية، و يعد التعاون الوثيق مع فرق الرعاية الصحية وإجراء الفحوصات الطبية المنتظمة ومراقبة علامات سرطان الغدد الليمفاوية أمرًا ضروريًا، حيث يلعب أطباء الروماتيزم دورًا رئيسيًا في تقييم الصحة العامة لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي وتعديل خطط العلاج عند الضرورة.

مع ضرور الحفاظ على وزن صحي، والامتناع عن التدخين، وتعديلات نمط الحياة أمرًا بالغ الأهمية للوقاية من سرطان الليمفاوية.