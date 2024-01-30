شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح طرق علاج التبول اللا إرادى عند طفلك وأنواعه وأسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتزايد مشكلة التبول اللا إرادي عند الطفل مع قدوم فصل الشتاء بسبب برودة الطقس، والتبول اللا إرادي مشكلة شائعة تصيب الأطفال فوق عمر الـ5 سنوات وهو عدم تحكم الطفل فى البول وينتشر بين الذكور أكثر من الإناث.. بحسب ما أكد الدكتور علاء عبد العزيز، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الزقازيق العام.

وأوضح أن التبول اللا إرادي له نوعان النوع الأولى والنوع الثانوي، والتبول اللا إرادي الأولى يعني أن الطفل لا يتحكم فى البول منذ الولادة، لكن النوع الثانوي هو أن الطفل كان يتحكم فى البول ثم يحدث شئ عارض يجعله يتبول لا اراديا.

وأشار إلى أن أسباب التبول اللا إرادي التهابات المسالك البولية أو وجود أملاح وهذا يظهر في تحليل البول، أو مشاكل فى النمو العصبي أو مشاكل في الحبل الشوكي، لذا يجب فحص الجزء الأسفل من الظهر للأطفال بعد الولادة، أو اللحمية التى قد تسبب اختناق للطفل أثناء النوم ويتحول لا اراديا.

وأضاف أن الأطفال مرضى السكر والذين لديهم مشاكل نفسية مثل الغيرة بعد ولادة الأم لطفل جديد قد تجعل الطفل الأكبر يتبول لا اراديا للفت الانتباه.

وعن طرق علاج التبول اللا إرادي قال الدكتور علاء عبد العزيز أنه يجب علاج الأسباب مثل الأملاح الزائدة فى الجسم أو علاج التهابات المسالك البولية أو ضبط نسبة السكر فى الدم بجانب الأشياء التالية:

-التقليل من السوائل قبل وقت النوم.

- تعليم الطفل التحكم فى نفسه.

- دخول الحمام قبل النوم مع إدخال الطفل للحمام فى منتصف الليل أكثر من مرة.

-مكافأة للطفل فى حالة نجاحه فى التحكم فى التبول .

-عدم تعنيف الطفل أو اهانته بأي شكل من الأشكال، لأن لها تأثير عكسي وكذلك عدم عمل مقارنات بين الطفل وغيره.

- أدوية تساعد على التحكم في التبول يصفها الطبيب.

-عدم شرب المنبهات مثل الشاي فى وقت متأخر.