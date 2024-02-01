شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى يوضح حقيقة أضرار تناول البرتقال والليمون بعد الوجبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تناول وجبة الغداء تعد "التحلية" من العادات التى يقوم الكثيرون باتبعها، فيتناولون الفواكه كالبرتقال والجريب فروت، والعديد من الفواكه الحمضية الأخرى، فهل تساءلت مرة هل تناول الحمضيات صحى أم لا؟

أجاب عن هذا السؤال استشارى السمنة والنحافة فى قصر العينى الدكتور وليد التاجى، مؤكدا أن تناول الحمضيات بعد الطعام مباشرا عادة غير صحية بالرغم من فوائدها الصحية المهمة للجسم، لذا يمكنك تناولها بعد مرور ساعتين من تناول الطعام.

وأكد أن البرتقال واليوسفى والليمون والجريب فروت فواكه حمضية لها العديد من الفوائد التى تحل على الجسم عند تناولها، وأهمها مضادات الأكسدة، الناتجة عن غناهم بفيتامين سى، لذا تناوله بعد مرور ساعتين من تناول وجبة الطعام يقوى الجهاز المناعى.

واستمكل استشارى السمنة والنحافة حديثه أن امتصاص الحديد بالجسم يحسن عمل الجهاز الهضم بسبب ما يحتوى من الألياف التى تحميه من أى مضاعفات صحية، كما أنها تحمى الجسم من الإصابة بالجفاف ويحد من الإصابة بالفيروسات والبكتيريا المضرة للجسم.

وأوضح بعض التأثيرات الصحية التى تحل على الجسم عند تناوله للحمضيات بعد الوجبة مباشرة، ومنها زيادة التعرض للحموضة، وعسر الهضم، وحرقان المعدة، وتأخر امتصاص العناصر الغذائية.