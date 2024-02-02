شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ازاى تحمى نفسك من 4 فيروسات تنفسية فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصاب الكثير من الأشخاص في الوقت الحالي في ظل برودة الجو وانخفاض درجات الحرارة بمجموعة من الأعراض التنفسية مثل: الرشح، سيلان الأنف، والكحة وارتفاع درجات الحرارة، الصداع، تكسير العظام وغيرها من الأعراض المتشابهة والتي لا نعرف كيف نفرق هل هي بسبب البرد أم كورونا أم غيره من الفيروسات التنفسية، في هذا التقرير نتعرف على أعراض الفيروسات التنفسية الموجودة حالياً وطرق الوقاية منها.

وقال الدكتور أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة ورئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح، أن هناك 4 فيروسات تنتشر في الوقت الحالي في موسم الشتاء وهى التي تسبب "الدور اللى ماشى"، وهذه الفيروسات هي فيروس كورونا بتحوراته الجديدة، الفيروس المخلوى التنفسى، نزلات البرد، الأنفلونزا.

وأوضح أن فيروس كورونا بمتحوراته حالياً أقل شدة مما سبق، مضيفاً أن الأعراض التنفسية الشديدة التي كانت موجودة منذ بداية انتشار الفيروس أصبحت أقل بكثير.

وعن أبرز الاحتياطات التي يجب اتخاذها للوقاية من الأمراض قال استشارى الحساسية والمناعة أنه من الضرورى الحصول على لقاح الأنفلونزا ولقاح كورونا المحدث، مع التغذية الجيدة بتناول بروتين قليل الدسم وتناول الخضار والفاكهة مع الإكثار من شرب السوائل لترطيب الجسم، وارتداء الملابس القطنية الثقيلة.

وأكد أن الكمامات ضرورية في الوقت الحالي خاصة لمريض الحساسية، لأنها تقوم بتدفئة الهواء وفلترته قبل دخوله للأنف وتحمى من الفيروسات.

وأشار إلى أنه يجب عزل المرضى وفتح الشبابيك وعدم الاختلاط مع الاخرين وتجنب المجهود الزائد مع شرب السوائل الدافئة.