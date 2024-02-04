شكرا لقرائتكم خبر عن بتشربه ميزة ولا بربرى.. طبيب يوضح أفضل طريقة لشرب الشاي بلبن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشاى بلبن المشروب المفضل للكثير من الأشخاص، حتى تحول إلى عادة يومية لا نستطيع أن يمر يومنا دون أن نحتسى كوب الشاى بلبن الدافئ، خاصة فى وجبة الإفطار.

وتتنوع الطرق التى نقوم خلالها بإعداد الشاى بلبن، فهناك الشاى "الميزة" والذى يغلب فيه الحليب على الشاى وهناك الشاى البربري "الذى يغلب فيه الشاى مقارنة باللبن"، فى هذا التقرير نتعرف على أفضل طريقة صحية لشرب الشاى بلبن.

وقال الدكتور كريم جمال، أخصائى التغذية العلاجية بجامعة عين شمس، إن الشاى بلبن من المشروبات المحببة للجميع التى يمكن أن نشربها مع وجبة الإفطار أو بعد وجبة الإفطار ويفضل أن تكون بعد وجبة الإفطار بساعة على الأقل.

وأوضح، فى تصريح لـ"الخليج 365" أنه من الأفضل أن تكون كمية الحليب فى الشاى بلبن أكبر من كمية الشاى حتى نستفيد من فوائد الحليب، لأن الشاى يكون به بعض المركبات التى يطلق عليها حمض التانيك وهذه المركبات ترتبط ببعض المعادن مثل: الكالسيوم والحديد وتعوق امتصاصها، لذا نزيد كمية اللبن عن الشاى.

وأضاف الدكتور كريم جمال أخصائى التغذية العلاجية أن وضع الشاي على اللبن يقلل من فائدة اللبن لكن لا تمنعها، حيث أن بعض الحديد والكالسيوم الموجود في الطعام واللبن تلتصق به مادة حمض التانيك الموجودة في الشاي لكن هذا لن يؤثر إذا كنت تتناول مصادر أخرى للكالسيوم على مدار اليوم.